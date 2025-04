Fundação da Associação de Municípios do Vinho foi para dar trabalho a José Arruda

O presidente da Câmara do Cartaxo já perguntou várias vezes para que serve a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), fundada no município, que durante muitos anos suportou os custos, revelando que nunca obteve respostas e duvida que venha a tê-las. João Heitor considera que a mudança da sede da associação do Cartaxo para Santarém e a retirada do município da presidência do conselho directivo teve a ver com a mudança política no concelho do PS para o PSD. O autarca diz que apenas foi informado das duas situações e que não houve qualquer conversa prévia sobre o assunto por parte do secretário-geral da organização, José Arruda, que está nessas funções desde a fundação em 2007.

Nos órgãos sociais 2021-2025, o Cartaxo tem a vice-presidência da mesa da assembleia intermunicipal, sendo aliás o único município do distrito de Santarém nos órgãos sociais. João Heitor sublinha que foi disponibilizado este cargo para o Cartaxo só para não se eliminar logo a presença do município na associação, realçando que está a ponderar a continuidade da câmara na AMPV. O autarca questiona o que é que a associação acrescenta de valor ao sector, aos produtores, onde é que promove os vinhos e os associados e em que é que ajuda os produtores a venderem mais vinho, sublinhando que não encontra essas respostas.

João Heitor não tem pejo em dizer que a associação foi criada para José Arruda, que serve para dar emprego a algumas pessoas e para fazer umas viagens, diz que está subentendido que a presidência da AMPV vá para câmaras de partidos que tenham a maioria dos municípios, neste caso o PS. Não para os que possam ter o melhor perfil para fazer essa gestão, ressalvando que com isto não quer dizer que tenha de ser o Cartaxo. “O que nos interessa é defender um produto e um sector”, realça. Para os órgãos sociais eleitos em 2021 foi atribuída a presidência à Câmara de Lagoa (Algarve).

O presidente da Câmara do Cartaxo sugere que a AMPV devia trabalhar de forma mais próxima com outras associações e entidades do sector, a começar pelas comissões vitivinícolas regionais, o que não acontece. A associação foi criada devido à iniciativa do município do Cartaxo, na altura presidido por Paulo Caldas (PS), e foi a câmara que suportou durante muitos anos o secretariado e os custos de funcionamento. Na perspectiva de João Heitor, a associação foi um projecto criado para o desde sempre secretário-geral José Arruda.

Vinhos do Tejo têm uma fraca comunicação

O presidente da Câmara do Cartaxo considera que a questão da mudança do nome de vinhos do Ribatejo para vinhos do Tejo está sanada e consolidada. Mas considera que é preciso fazer mais pela valorização dos vinhos desta região, realçando que a região do Tejo, através da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) tem uma fraca comunicação, comparada com outras regiões como o Alentejo, o Douro ou o Dão. “Temos que valorizar mais os nossos produtos e comunicar melhor os nossos produtores”, sugere João Heitor.

O autarca não vê a designação de carrascão, atribuída aos vinhos do Cartaxo, como uma imagem de marca e considera que deve recuperar-se o plantio de vinhas nas zonas de bairro. Explica que as vinhas nestes terrenos de pequenas parcelas são o que diferencia o Cartaxo e que é destas terras que surgem os melhores vinhos do concelho. João Heitor considera ainda que o aumento em grande escala de grandes zonas de plantio de vinha, como no Alentejo, vai originar grandes produções que terão impacto no mercado global, enfraquecendo o preço do produto.