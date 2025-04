Município apoia criação de gabinete de apoio à demência em Salvaterra de Magos

Fortalecer a rede associativa do concelho continua a ser uma das preocupações da Câmara de Salvaterra de Magos, que aprovou um pacote de apoios em reunião do executivo municipal. Entre as medidas aprovadas, destaca-se a parceria com a Alzheimer Portugal para a criação de um gabinete de apoio à demência. O serviço funcionará em instalações cedidas pela autarquia e contará, numa fase inicial, com atendimento mensal por parte de uma equipa técnica do Núcleo do Ribatejo da associação. A autarquia assumirá os custos logísticos e de deslocação dos técnicos, num montante anual de 3.600€, à semelhança do que já sucede com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Também no sector social, a autarquia aprovou um protocolo com o Centro de Bem-Estar Social (CBES) de Marinhais para apoiar a aquisição de uma nova viatura destinada ao serviço de apoio domiciliário. O município contribuirá com 12.000 euros para a compra do veículo, cujo custo total ronda os 40.000 euros. Foi também ratificada a colaboração anual com a Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos no âmbito da Feira de Magos. O protocolo prevê um financiamento municipal de 2.000€, idêntico ao do ano passado, para a dinamização da romaria a cavalo e a organização das iniciativas ligadas ao evento, que implica a cedência da capela da Misericórdia, assim como a dinâmica de embelezamento da figura de Nossa Senhora.

No âmbito desportivo, os eleitos aprovaram um protocolo de cooperação com o Grupo Desportivo de Marinhais, que prevê um apoio financeiro de 14.000€. Este montante inclui um reforço de 2.000€ euros para apoio imediato e um financiamento de 12.000€ para a actividade desportiva da época 2025/2026, que se inicia em Setembro.

Foi ainda aprovada, por unanimidade, a doação de equipamentos informáticos e electrónicos em fim de vida útil à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos. O material, a sua maioria telefone obsoletos, será encaminhado para o ponto electrão dos bombeiros, permitindo o correcto tratamento e reciclagem dos resíduos electrónicos.