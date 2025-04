CDU quer melhores condições no arquivo municipal de Vila Franca de Xira

Inaceitáveis e chocantes: é com estes adjectivos que os eleitos da CDU na Câmara de Vila Franca de Xira classificam o estado em que se encontra o arquivo municipal, com tectos e paredes com bolor, fissuras e infiltrações. Condições que, dizem os comunistas, não são as ideais para quem trabalha naquele serviço que já funciona nas actuais instalações, situadas na rua Professor Reynaldo dos Santos há quase três décadas.

“Usam um edifício que está em ruína. Está em causa a segurança do edifício e a integridade dos trabalhadores. Quando visitámos o edifício, revoltados com as condições, os trabalhadores pediram-nos para que alguma coisa seja feita. É inqualificável o estado de degradação das instalações”, alertou Nuno Libório. Para o autarca, o município investir 300 mil euros num fim-de-semana, para a realização do festival da juventude, não faz sentido quando há locais como o arquivo a necessitar de intervenção urgente. “Uma câmara que gasta esse valor num fim de semana e depois deixa estes locais chegar a este estado não é compreensível”, criticou.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, prometeu solicitar aos serviços uma análise da situação para perceber o que pode ser feito e melhorado no espaço. O arquivo municipal é um serviço da câmara que tem por missão conservar, organizar e difundir a informação de que é detentor e promover a memória e a história das comunidades e do concelho.