Dois amigos de Mação e Carregueira vão percorrer o deserto de Marrocos por uma causa solidária

Tiago Costa, natural da Carregueira, e José Mendes, de Mação, vão percorrer em Outubro de 2026 mais de 2400 quilómetros no deserto de Marrocos, durante oito dias, no evento Uniraid. A iniciativa, que decorre 17 a 24 de Outubro, segue as rotas mais espectaculares do lendário Paris-Dakar. Durante o percurso vão ajudar as populações locais distribuindo cerca de 40 quilos de material solidário às escolas do deserto, nomeadamente bens essenciais como roupa, medicamentos, equipamentos de primeiros socorros, cadeiras de rodas, material de higiene, material escolar, brinquedos, entre outros.

Os dois amigos vão participar na categoria de Não Estudantes (2 categorias), com um automóvel com pelo menos 15 anos, que não seja 4x4 e no qual esperam que não os deixe ficar “a pé” no decorrer do percurso. O ponto de partida da aventura será Tânger, de seguida atravessarão Marrocos para o interior, através do Atlas, onde vão entregar material solidário e escolar, e depois continuarão para sul, em direção às dunas de Erg Chebbi, até à meta em Marraquexe. Depois regressam a Tânger para apanhar o ferry para casa.

No total, as seis etapas envolvem condução em estradas de montanha, trilhos, areias e dunas. Vão dormir uma noite em hotel e cinco em acampamentos organizados no meio do deserto. Uma das noites vai ser passada em campismo livre rodeado de dunas. O desafio será superar as seis etapas apenas com roadbook, mapa e carro com mais de 15 anos (sem GPS ou dispositivos electrónicos), ultrapassando obstáculos naturais e com vários testes de estratégia e habilidade propostos pela organização. A rota foi concebida especificamente para veículos de passageiros com tração às duas rodas. Buggies, 4×4 e carrinhas não são permitidos.

“Solicitamos toda a ajuda possível para que consigamos concretizar esta aventura ajudando ao máximo as populações abrangidas, quer seja em formato de donativo monetário, espécie (nas categorias acima referidas) ou até patrocínio da equipa e viatura (manutenção, reparação e peças)”, referem a O MIRANTE os dois participantes, que afirmam contar desenvolver várias actividades para promoverem o projecto, como sorteio de cabazes, venda de merchandising, actividades lúdicas abertas ao publico com valores de participação simbólicos, entre outros. “Estamos presentes nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde faremos o follow-up da nossa jornada até ao momento da prova com a divulgação de todos os parceiros angariados e todos os donativos efectuados, assim como divulgaremos o decorrer da prova até ao seu final”, concluem.