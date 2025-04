Encontro sobre o Alviela em Pernes passou ao lado da população

O GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente promoveu um encontro em Pernes no âmbito do programa Rios Livres. A população teve oportunidade de mapear as barreiras na bacia do rio Alviela, entender o seu impacto através de experiências no auditório e partilhar memórias vividas no rio onde, antes de se falar em poluição, se ia a banhos e fazia piqueniques nas margens. “Lembro-me de o mouchão ser um sítio atractivo para passar a tarde e ainda tenho esperança de que se faça alguma coisa, mas acho que não há interesse na parte do ambiente e da natureza. Os interesses são outros”, disse uma munícipe.

O encontro decorreu nas instalações da Sociedade Musical União Pernense e contou apenas com cerca de meia dúzia de populares, uma fraca adesão, tendo em conta que noutros tempos o tema do Alviela mobilizou a população para muitas acções de luta e protesto. Da escassa plateia foi ainda levantada a questão da falta de confiança na qualidade da água do rio, devido às espumas que vão surgindo com alguma frequência, e o único jovem presente na sala propôs análises à água frequentes para aumentar a confiança da população. Outra munícipe referiu que o rio já não é de todos porque os campos estão vedados.

Segundo o GEOTA, construir barragens e açudes como medida de adaptação à escassez de água decorrente das alterações climáticas é errado, porque o problema mantém-se e, inclusive, pode ser agravado pela falsa sensação de segurança face à água armazenada no local. A conectividade fluvial é fundamental para a manutenção de ecossistemas ribeirinhos saudáveis, permitindo a movimentação de nutrientes e sedimentos ao longo do rio, a dispersão de peixes e outros organismos, e a melhoria da qualidade da água.

Muitos açudes foram construídos para aproveitar a força da água em indústrias como lagares de azeite, moinhos de farinha ou curtumes. Com a evolução dos processos industriais e a mudança das actividades económicas, muitas das estruturas perderam a sua função original. Algumas assumiram novas funções, sendo por exemplo alvo de outra utilização económica, ou tornando-se locais de recreio e lazer, esclarecendo que não existe nenhum objectivo, actividade ou meta que preveja o pagamento monetário directo aos proprietários.

O evento realizou-se em parceria com o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, na pessoa da investigadora Maria Alba, e Nuno Barroso, do colectivo de investigação Guarda Rios, dinamizador do Escola Rio, um projecto pedagógico e lúdico dedicado às escolas de Alcanena e Minde, onde através de um conjunto de instalações e jogos se exploram com os alunos questões relacionadas com a água, a vida na terra e os ecossistemas ribeirinhos, tendo sido envolvidas 120 crianças do quinto ano, em seis sessões.