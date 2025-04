Polícia com acções para alertar adolescentes sobre consumos aditivos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta segunda-feira, 28 de Abril, acções de sensibilização junto de adolescentes do 3.º ciclo e ensino secundário para alertar para o consumo de drogas, adição dos jogos e utilização de telemóveis e outros dispositivos electrónicos.

A operação “Vive na Real! – Não na Dependência” realiza-se em todo o país durante as duas próximas semanas com o objectivo de “prevenir a criminalidade e delinquência, nomeadamente, o consumo de substâncias psicoactivas e a perturbação de adição aos videojogos e à utilização de dispositivos electrónicos”, refere a PSP em comunicado.

A polícia recorda os dados que mostram uma mudança nos consumos e dependências, como é o “evidente aumento da utilização da canábis” por parte da população em geral e uma maior procura de ecstasy e anfetaminas pelos mais novos.

Além disso, nos últimos anos, há cada vez mais pessoas dependentes dos videojogos (gaming) e de outras plataformas do mundo virtual, que foram ganhando expressão durante a pandemia, em parte devido ao confinamento.

Um estudo recente alertou para o perigo de jogos que "podem desencadear um comportamento aditivo no utilizador", acrescenta a PSP, dando como exemplo os jogos baseados no desenvolvimento de um personagem (conhecidos por RPG – Role-Playing Game ou MMORPG - Massively Multiplayer Online Role-Playing Game).

A perturbação de adição aos videojogos já faz parte, desde 2018, da lista do Manual de Classificação Internacional de Doenças (ICD-11) da Organização Mundial de Saúde (OMS). As manifestações dessa adição manifestam-se de várias maneiras, desde o tempo excessivo despendido a jogar até à prioridade crescente dada aos videojogos em relação a outros interesses. O último estudo do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), no qual participaram cerca de 11 mil alunos entre os 13 e os 18 anos, revelou que 30% passa pelo menos quatro horas por dia a jogar nos dias em que não têm aulas e que 39% joga pelo menos quatro dias por semana.

Um outro estudo do ICAD feito apenas com jovens de 18 anos mostrou que a maioria (61%) usa diariamente, em média, a Internet durante quatro horas ou mais, sendo que 40% ultrapassam as cinco horas. Os rapazes começam a usar a Internet ligeiramente mais cedo, mas as raparigas despendem mais tempo em frente ao ecrã. No geral, “41% dos jovens iniciaram a utilização da Internet antes dos 10 anos”. Perante este cenário, a PSP apela à comunicação de quaisquer situações relacionadas com adições nos mais jovens, em contexto escolar ou em qualquer outro tipo de ambiente.