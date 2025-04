Viaduto da Auto-Estrada do Norte em Vila Franca de Xira não tem protecção anti-sísmica

O viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) que atravessa a cidade de Vila Franca de Xira, na zona da Quinta da Mina, vai ser alvo de obras para o permitir adaptar ás exigências modernas e passar a ter elementos de protecção anti-sísmica. As obras vão obrigar, faseadamente, a limitar os lugares de estacionamento junto aos pilares onde serão realizadas intervenções.

“O viaduto de Vila Franca de Xira da A1 é o único da rede de auto-estradas da Brisa que não tem ainda um sistema anti-sísmico”, alertou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara. Segundo o autarca, num primeiro momento, a Brisa pretendia intervir em todo o viaduto, o que inviabilizaria todo o estacionamento no parque existente na Quinta da Mina. “A câmara não aceitou e exigimos que a intervenção fosse realizada faseadamente, o que vai acontecer”, garantiu. O que está previsto é que em cada momento da obra venham a ser inviabilizados 10 a 12 lugares de estacionamento de cada vez.

O viaduto da A1 em Vila Franca de Xira é uma das infraestruturas da ligação entre Lisboa e o norte do país, tendo integrado o primeiro troço da A1, inaugurado em 1961. Foi projectado pelo engenheiro Edgar Cardoso, uma das figuras proeminentes da engenharia portuguesa do século XX, conhecido por obras emblemáticas como a Ponte da Arrábida e a Ponte Edgar Cardoso na Figueira da Foz. Embora detalhes específicos sobre as dimensões e características técnicas deste viaduto não estejam amplamente documentados, a sua construção foi parte integrante da expansão da rede rodoviária nacional. Aquando da sua concepção, nos anos 60 do século passado, a legislação não obrigava à verificação de segurança das pontes e viadutos para enfrentarem a acção sísmica, o que levou à instalação posterior de amortecedores viscosos nas extremidades de vários viadutos, o que deverá acontecer também no de VFX.

Este é o segundo viaduto da A1 que atravessa o concelho de Vila Franca de Xira a entrar em obra. No início do ano passado, recorde-se, foram detectadas anomalias no viaduto A1 que cruza Alhandra. Os trabalhos duraram todo o ano. Em causa estiveram, entre outros trabalhos, a resolução de casos de deterioração de algumas zonas do betão armado da estrutura, devido a corrosão de armaduras, e infiltrações de água no tabuleiro que deterioraram vigas e travessas de pilares, tendo também sido revisto o sistema de amortecedores do viaduto.