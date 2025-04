Cimpor de Alhandra apresentou centro de investigação e desenvolvimento

Ministro da Economia, Pedro Reis, visitou novamente o centro de produção da fábrica de cimento do concelho de Vila Franca de Xira e inteirou-se do andamento do projecto de 155 milhões de euros.

A fábrica da Cimpor em Alhandra apresentou um novo centro de investigação e desenvolvimento (I&D), inserido num projecto de modernização de um dos fornos da fábrica, que permitirá a criação de cem novos postos de trabalho altamente qualificados. O espaço foi visitado na manhã de segunda-feira, 28 de Abril pelo Ministro da Economia, Pedro Reis, que já tinha visitado a fábrica em Outubro do ano passado.

O novo centro de I&D da empresa será um pólo de inovação em construção sustentável, ciência de materiais e transformação digital, permitindo no futuro vir a ser também um centro de colaboração com universidades, startups e redes de inovação global, acolhendo conferências, workshops e intercâmbio de conhecimentos. Está inserido num investimento de 155 milhões de euros. O edifício incorporará cimento verde à base de argila calcinada que irá permitir reduzir significativamente as emissões de CO2 e agregados reciclados que contribuirão para a diminuição da extração de recursos naturais. A investigação e desenvolvimento do novo centro concentrar-se-ão ainda em áreas-chave para a sustentabilidade, incluindo tecnologias de redução de CO2, como o desenvolvimento de cimentos com baixo teor de clínquer, captura de carbono e combustíveis alternativos. A reciclagem de betão e a economia circular serão também áreas prioritárias, com a criação de processos para reutilizar betão demolido como matéria-prima. Já a digitalização e a inteligência artificial (IA) serão utilizadas para optimizar a produção, a manutenção e a eficiência energética, com o desenvolvimento de gémeos digitais e sistemas de monitorização inteligente.

Para Cevat Mert, CEO da CIMPOR Portugal e Cabo Verde, a apresentação destes dois projectos é “um momento importante” para a empresa porque evidencia os progressos que foram levados a cabo desde que foi apresentado o plano de investimento na modernização dos centros de produção. “Por outro lado, o futuro centro de I&D é também um sinal da nossa crença no talento português, na força do seu tecido industrial e no papel que Portugal pode desempenhar na transformação do sector da construção por toda a Europa”, afirmou.

O Ministro da Economia, Pedro Reis, elogiou a Cimpor pelo trabalho que tem feito e lembrou a importância de se procurarem novos mercados para escoar produto. Já o chairman da Cimpor Global Holdings, Suat Çalbiyik, destacou que este é mais um momento marcante da estratégia de empresa, recordando que desde 2019 a Cimpor já investiu 1,7 mil milhões de euros na modernização e alargamento das suas operações a nível global. “Hoje somos o terceiro maior grupo do mundo. Um líder global do setor, com 8.000 colaboradores em 14 países espalhados por três continentes, com capacidade para produzir 112,5 milhões de toneladas de cimento por ano”, destacou.