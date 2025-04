Diogo Peseiro: as imagens que ficam da estreia do toureiro na arena de Almeirim

Diogo Peseiro, jovem matador de toiros, estreou-se na terra que o viu nascer na corrida de 27 de Abril em Almeirim. O MIRANTE esteve com o toureiro na preparação para o grande momento.

A Arena D´Almeirim foi palco da estreia com a alternativa de Diogo Peseiro, jovem almeirinense que é matador de toiros. O filho da terra, que obteve a alternativa a 8 de Setembro de 2024, em Espanha, estreou-se com o estatuto em solo nacional na arena, que fica a escassos 100 metros da sua casa de infância.

O MIRANTE esteve com o jovem matador nos momentos antes daquele que foi o cumprir de um sonho. Levou um dia normal antes da corrida, saiu à rua e aproveitou para passear pela terra que o viu crescer. Considera-se uma pessoa simples, com amigos anti-taurinos, mas que respeita e acredita dever-se à diferença de educação entre Portugal e Espanha. Assume que para seguir o sonho de ser matador de toiros foi obrigado a emigrar, tendo sido especial voltar a casa.

Os seus rituais antes da corrida passaram por ouvir música espanhola e fazer uma oração antes da saída do hotel para a arena. A sua estreia com alternativa em Portugal não foi fácil ,encarando dois toiros que em nada ajudaram a sua missão de triunfar. No entanto, não impediu que saísse da praça ovacionado.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição impressa de O MIRANTE.