Hospital da Luz marca a excelência da saúde em Vila Franca de Xira e é um exemplo urbanístico

A nova clínica de Vila Franca de Xira do Hospital da Luz não é só uma marca na saúde e no panorama dos cuidados à população. É também um exemplo de uma intervenção de qualidade urbana na cidade. A arquitectura que privilegia a luz natural e as linhas inovadoras, mas robustas, não deixa ninguém indiferente, constituindo-se também como um exemplo de intervenção urbana que requalificou uma zona da cidade que esteve décadas esquecida. Entramos na recepção e parece que estamos a entrar no átrio de um hotel. Os tons claros transmitem tranquilidade e a claridade que entra pelos gabinetes promove a ligação entre o cliente e o profissional de saúde.

Num conceito inovador, esta clínica diferenciadora é um centro de saúde de nova geração, que junta várias especialidades e todos os exames, desde as análises clínicas à tomografia computorizada (TAC), passando pela mamografia ou ressonância magnética. Os clientes ficam com a vida facilitada porque não precisam de sair do mesmo espaço para fazerem tudo o que precisam, com a vantagem de estarem incluídos numa rede de cuidados com o suporte do Hospital da Luz de Lisboa, para situações de cirurgias como a cardíaca ou a neurocirurgia. Com os mais modernos e avançados equipamentos, a clínica dispõe de um centro de imagiologia completo com todos os equipamentos da área.

Pelos corredores encontram-se vários profissionais atentos, que perguntam aos clientes o que precisam. E se o ambiente e a luminosidade já são reconfortantes, a simpatia é um bálsamo para quem entra preocupado com a sua saúde. Os gabinetes médicos são amplos, confortáveis e promovem a proximidade com as pessoas. Ou não estivesse no ADN da clínica a prestação de serviços de medicina de proximidade. O director executivo do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira explicita porque a clínica é designada de centro de saúde de nova geração, porque não tem só a consulta do médico de família ou de medicina geral, mas “tem toda a estrutura de cuidados primários integrados em rede”. Pedro Patrício realça a vantagem de ter como suporte o Hospital da Luz para as situações mais graves.

Desde o dia de abertura que o número de atendimentos tem vindo a aumentar, porque as pessoas têm uma resposta alargada, de qualidade, perto de casa e com a assistência de profissionais altamente qualificados. A gestora da unidade realça que este espaço diferenciador tem aliado ao normal atendimento primário, serviços como os de diagnóstico pré-natal, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, cirurgia vascular e pediatria. “Acompanhamos as famílias nas várias idades, desde o pré-natal à parte geriátrica nas várias especialidades e necessidades que possam existir”, explica Joana Woss.

A gestora realça ainda a versatilidade da clínica numa comunidade fora de Lisboa onde também se presta assistência ao nível da oftalmologia ou medicina interna, ou no acompanhamento de patologias específicas, como a diabetes. Joana Woss destaca ainda que as mulheres podem fazer a parte de ginecologia na clínica e todos os rastreios, seja do colo do útero, seja mamografias, salientando que tudo o que os médicos pedem em termos de exames complementares de diagnóstico podem ser feitos dentro da clínica. Ao nível das análises clínicas, há um pormenor interessante a clínica tem acordo com o Serviço Nacional de Saúde em que as pessoas podem fazer as suas análises com garantia de qualidade e segurança sem custos.

Pedro Patrício revela que a clínica de quatro mil metros quadrados representa um investimento de 20 milhões de euros do Grupo Luz Saúde, apostando em três grandes áreas: a reconstrução do edifício, aquisição dos equipamentos mais avançados tecnologicamente e recursos humanos bem preparados ao nível dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos de saúde. “A aposta da Luz Saúde na região do Ribatejo começou por Vila Franca de Xira, mas não vamos ficar por aqui”, sublinha, divulgando que dentro de um ano vai abrir o maior hospital privado da região centro do país, em Santarém. Uma unidade moderna num investimento de 60 milhões de euros. O director executivo revela que o Hospital Luz Ribatejo vai ter quatro blocos operatórios, três ressonâncias magnéticas e cerca de 50 camas de cuidados intermédios, entre outras vantagens que ainda estão para ser anunciadas.