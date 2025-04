João Perdigão é a vítima mortal do acidente em cadeia na A1

João Perdigão, de 26 anos, foi a vítima mortal do acidente de viação ocorrido na A1, na zona do Cartaxo, na segunda-feira, 28 de Abril. Líder da Juventude Socialista de Torres Novas era também eleito na Assembleia municipal e na Assembleia de Freguesia de Riachos, e árbitro de futebol.

João Perdigão, 26 anos, presidente da Comissão Política Concelhia da Juventude Socialista (JS) de Torres Novas, eleito pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Torres Novas e na Assembleia de Freguesia de Riachos, e árbitro de futebol, morreu na tarde de segunda-feira, 28 de Abril, vítima de acidente de viação. A colisão, ocorrida na auto-estrada 1, sentido sul-norte, na zona do Cartaxo, envolveu quatro viaturas ligeiras de passageiros, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil.

Segundo a mesma fonte, além do óbito de João Perdigão que foi declarado no local, do acidente resultaram dois feridos leves e um ferido grave que foram transportados ao Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado às 15h36.



Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar pela morte precoce do jovem que é lembrado pela sua simpatia, generosidade e dedicação quer ao desporto quer à causa pública.

O Partido Socialista de Torres Novas lamentou a morte do presidente da Juventude Socialista daquele concelho, recordando-o como “próximo, simpático e de constante boa disposição”. A Federação de Santarém da Juventude Socialista fala na perda de um “um quadro ímpar da organização, um líder inspirador e um mobilizador incansável da sua estrutura. Mas, acima de tudo, um ser humano livre, criativo e apaixonado pela sua terra, a quem dedicou esforço, talento e coração. O João Perdigão era a personificação da alegria contagiante, vivia como uma verdadeira força da natureza e possuía uma admirável habilidade de transformar um momento de angústia num instante de esperança e de sorriso”, lê-se.

O Instituto Politécnico de Tomar deixou também uma nota de pesar: “hoje partiu o João Perdigão. Um dos nossos, na forma como sempre vestiu a camisola do IPT e pelo IPT; pela forma como chamou de casa o nosso IPT... pela forma como sempre encarou a sua função de sorriso na cara e a "maltinha" na ponta da língua. Tinha um grande coração”.

Foram também inúmeros os clubes desportivos a lamentar a morte do árbitro dos Nacionais que estava na sua primeira época. O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo (NALT) publicou: “que dia tão triste, perdemos um camarada, um jovem-promessa e um amigo do seu amigo. A arbitragem está de luto”.

Freguesia de Riachos decreta dois dias de luto

O presidente da Junta de Freguesia de Riachos, António Júlio Pereira Jorge decretou dois dias de luto naquela freguesia pela morte do jovem autarca, ficando a bandeira a meia haste e recomendando-se “contenção em festejos e manifestações públicas”. A freguesia, lê-se na mesma nota, “está-lhe grata pelo serviço público prestado em prol de Riachos e da democracia”.

A freguesia de Riachos está de luto pela terceira vez no espaço de um mês. Depois da morte trágica de Rúben Marati, o jogador de 26 anos do Clube Atlético Riachense que caiu de um telhado em Março passado, sucedeu-se o falecimento do presidente da direcção deste clube. Miguel Cunha, uma lenda do clube onde começou a jogar em criança até chegar a capitão da equipa sénior, morreu aos 48 anos vítima de doença. Ambas as partidas geraram ondas de consternação à qual se junta agora a da morte de João Perdigão aos 26 anos.