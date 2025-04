População do Vale de Zebrinho exige rede de esgotos prometida há mais de uma década

Na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes, a população do Vale de Zebrinho entregou um abaixo-assinado onde exige a instalação da rede de saneamento básico na localidade. Quem interveio em nome da população foi o munícipe José Rafael Nascimento, que criticou a falta de acção do município ao longo dos anos.

José Rafael Nascimento levou à reunião camarária o descontentamento da população, afirmando que nos últimos mandatos foram feitas promessas de resolução do problema, que até agora não foram cumpridas. “O actual mandato autárquico está a terminar e nada se concretizou, à excepção de alguns estudos e negociações que já levam anos e parecem não ter fim. Mas a população paga pontualmente as taxas de saneamento, iguais às que pagam quem beneficia de rede de esgotos”, refere.

No abaixo-assinado, os residentes queixam-se que continuam a depender de fossas sépticas, uma solução que José Nascimento considera inadequada para os padrões de saúde pública e ambientais actuais. O munícipe salienta ainda que vários municípios têm conseguido avançar com projectos semelhantes recorrendo a fundos europeus, apontando que os autarcas de Abrantes não podem continuar a adiar o problema. “Não estamos à espera de mais promessas, justificações ou explicações, pois já as conhecemos de sobejo. Porém, julgamos que é mais do que tempo que o Município deite ‘mãos à obra’ e a rede de esgotos seja, finalmente, uma realidade”, frisa.

Em substituição do presidente Manuel Valamatos na reunião, o vice-presidente João Gomes reconheceu a situação e referiu que o Vale de Zebrinho, de facto, integra os 7% do território do concelho ainda sem cobertura de rede de esgotos. Contudo, o vice-presidente destacou que, apesar de não haver rede instalada, o serviço de recolha das fossas é assegurado gratuitamente, conforme o regulamento municipal e afirma que recentemente foi realizado um estudo técnico para uma solução definitiva, que abrange o Vale de Zebrinho, a Água Travessa, a Foz e a Estação. Segundo o autarca, a proposta está agora a ser avaliada pela concessionária Abrantaqua e o executivo está à espera que seja agendada uma reunião para tomar decisões com base na viabilidade técnica e económica da empreitada.