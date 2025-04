Salvaterra de Magos apoia com 53 mil euros associações do concelho

A cultura, o desporto e a acção social em Salvaterra de Magos foram reforçados com um pacote de apoios municipais que ultrapassa os 53 mil euros, através da assinatura de 10 protocolos de cooperação entre a autarquia e diversas entidades locais. Os financiamentos destinam-se a obras de requalificação, aquisição de equipamentos e dinamização de actividades, contribuindo para o fortalecimento do tecido associativo do concelho.

Entre as entidades beneficiadas está a Associação Academia de Artes, Cultura e Formação “O Batuque”, que recebe cinco mil euros para apoiar a sua actividade corrente, e a Associação Marcha Popular Coração do Ribatejo, com um apoio de três mil euros para a aquisição de materiais destinados à confecção dos fatos dos desfiles das marchas populares. A Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, conhecida como Banda de Salvaterra, vai receber 10.209 euros para substituir vãos de janelas e portas em PVC do edifício onde está sediada, no antigo quartel dos bombeiros, melhorando as condições acústicas do espaço. Já a secção de patinagem do Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo obteve um apoio de 809,17 euros para financiar a atribuição de troféus no VI Torneio Taça da Glória, que se realizou nos dias 5 e 6 de Abril.

Na área da solidariedade social, a Associação Humanitária de Foros de Salvaterra, que assegura o transporte de doentes não urgentes, vai receber 1.900 euros para a aquisição de dois computadores. O Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Salvaterra de Magos obteve um apoio de 10 mil euros para a reparação do palco do auditório, que se encontrava em risco de queda, e pinturas nas instalações da creche. O Centro de Bem-Estar Social de Muge vai contar com um apoio de 820,16 euros para a instalação de electroímanes nas portas do centro de dia, no âmbito do processo de legalização e aprovação de medidas de autoprotecção pela Segurança Social. O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) recebe 1.500 euros para a organização de um encontro de canoagem adaptada na Praia Doce, em Salvaterra de Magos.

A Junta de Freguesia de Muge vai beneficiar de um apoio de 16.500 euros para trabalhos de instalação eléctrica, pladur e outras intervenções no edifício contíguo à sede da Junta, que se encontra em processo de reabilitação para ser utilizado como espaço multiusos. A Casa do Povo de Muge obteve um apoio de 5.129,10 euros para a extensão do pavimento do Centro Interpretativo dos Concheiros de Muge e substituição de um vão de porta.

Os protocolos são parte da estratégia do município para apoiar o tecido associativo local, promovendo as actividades culturais, desportivas e acção social no concelho de Salvaterra de Magos.