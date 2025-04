partilhe no Facebook

A pesca voltou à Alverca do Campo na Golegã

A remoção de jacintos na Alverca do Campo, na Golegã, permitiu que se voltasse a realizar um concurso de pesca após 10 anos, inserido nas comemorações do 25 de Abril. O trabalho de desinfestação foi levado a cabo por funcionários do município.

Alguns agricultores reutilizaram os jacintos como fertilizante das terras posteriormente e a autarquia garantiu em comunicado que estará diariamente um trabalhador a operar um barco para manter a proliferação controlada.