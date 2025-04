Associação Ahmadia do Islão em Portugal compra terreno em Samora Correia para fins religiosos

A Associação Ahmadia do Islão em Portugal adquiriu um terreno urbano em Samora Correia, concelho de Benavente, para dotar um edifício de rés-do-chão já existente para fins religiosos.

O documento de escritura pública que O MIRANTE teve acesso indica que o terreno se localiza na Avenida O Século, em Samora Correia, e é composto por edifício de rés-do-chão com uma área descoberta de 4.376 metros quadrados.

A possibilidade de ser construída uma escola religiosa ou uma mesquita, algo que carece de confirmação, já motivou a abertura de uma petição pública que contava com mais de centena e meia de subscritores às primeiras horas do dia 30 de Abril.

Nenhuma entidade manifestou intenção de exercer o direito legal de preferência.



PS questiona executivo na Assembleia Municipal



O PS de Benavente questionou o executivo CDU na Assembleia Municipal, lamentando a perda de um terreno em Samora Correia, junto ao quartel dos bombeiros, que considerava estratégico para a criação de um parque urbano.

O Partido Socialista lamenta que naquele espaço, para o qual ambicionava ver nascer uma zona verde, exista a pretensão de se construir um edifício com elevado índice de área construída, eventualmente uma escola religiosa ou mesquita. O presidente da Câmara, Carlos Coutinho, rejeitou qualquer envolvimento do município na transação e garante que é falso que o terreno tenha sido oferecido à autarquia. Sublinha ainda que em Samora Correia, ou no concelho de Benavente, não parece existir uma comunidade de grande dimensão que justifique a construção de uma mesquita.



