Dia do Desporto e da Comunidade Educativa de Alpiarça a 8 de Maio

Iniciativa do Agrupamento de Escolas José Relvas acontece pela oitava vez, com desportos, múltiplas actividades, piquenique convívio e animação.

A oitava edição do Dia do Desporto e da Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas José Relvas, de Alpiarça, decorre a 8 de Maio, no Complexo Desportivo e na Albufeira dos Patudos, em 36 locais (estações) diferentes.

Para além dos desportos, haverá actividades de caça ao tesouro, jogos tradicionais, insufláveis, tapetes de água, air-bungie, dança e jogos tradicionais, como petanca, canoagem e hipismo.

As actividades desportivas dos alunos do pré-escolar, decorrem das 9h30 às 12h30. A partir dessa hora e até às 15h30, realiza-se o piquenique – convívio e uma representação teatral.

Quanto aos alunos dos 1º,2º, 3º ciclo e secundário, as actividades desportivas decorrem das 9h30 às 134h10, hora a partir da qual haverá piquenique – convívio. Das 14h45 às 16h30 será feita a Festa Final com exibições de Hip-Hop e outras surpresas. Serão distribuídas camisolas alusivas ao evento.