Estado do Mouchão deu discussão na reunião de câmara de Tomar

O estado actual do emblemático parque do Mouchão foi tema de debate na reunião de câmara de Tomar. A oposição, pela voz da vereadora Ana Palmeiro (PSD), referiu que o local já não é o que era e que os tomarenses “têm muita pena” quando olham para o espaço hoje em dia. A autarca defendeu ainda que o Mouchão deve ser poupado ao máximo em termos de actividades que lá são realizadas. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que não foi a actual governação que transformou o Mouchão num espaço de eventos. Disse ainda que o que o município tem procurado fazer é corrigir problemas relacionados com obras anteriores.



“Também não foi esta governação que eliminou o jardim, que eliminou o sistema de rega natural, que retirou o banco dos namorados”, mencionou o presidente da câmara, esclarecendo que o município tem procurado corrigir problemas relacionados com obras feitas anteriormente, nomeadamente com plantação de novas árvores e melhorias na rega e iluminação. Por fim, Hugo Cristóvão recusou a ideia de que existem muitas actividades no Mouchão, afirmando que existem apenas duas actividades anuais: a Festa Templária e o Congresso da Sopa.