GNR encontra rapaz de 11 anos desaparecido na Chamusca

A GNR localizou na madrugada de 26 de Abril um rapaz de 11 anos que se encontrava desaparecido desde o dia anterior no concelho da Chamusca, informou a Guarda Nacional Republicana em comunicado.



Após ter sido dado o alerta para o desaparecimento do rapaz, no dia 25 de Abril, os militares da Guarda desencadearam uma operação de busca, com apoio de binómios do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção e de uma equipa de Unmanned Aircraft System da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Participaram ainda nas buscas os Bombeiros Voluntários da Chamusca, bem como o drone da Força Especial de Protecção Civil, a Protecção Civil da Chamusca e cidadãos daquela localidade.



No seguimento das diligências policiais, na madrugada do dia 26 de Abril, o rapaz foi localizado por um binómio do Grupo de Intervenção Cinotécnico, em bom estado de saúde, tendo sido encaminhado para observação e análise numa unidade hospitalar. A operação contou com o empenhamento de 36 militares da GNR.