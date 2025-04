Mais de 60% dos utentes das unidades de saúde do concelho de Alenquer estão sem médico de família. Ainda assim, Olhalvo contará com uma nova Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, e a USF de Abrigada terá novas instalações.

Mais de 25 mil utentes sem médico de família no concelho de Alenquer

No concelho de Alenquer, 60,1% dos utentes inscritos nas unidades de saúde não têm médico de família, ou seja, num universo de 42.763 utentes inscritos, 25.706 não têm médico. O balanço foi feito na reunião da Comissão de Saúde e Coesão Social da Assembleia Municipal de Alenquer, no dia 26 de Março.

O vereador da autarquia de Alenquer com o pelouro da Saúde, Paulo Franco, esteve presente na reunião e avançou que vão ser realizadas consultas por vídeo-chamada nas casas dos utentes com idade igual ou superior a 70 anos.

Ainda na área da Saúde, já estão concluídas as obras na nova Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Olhalvo, faltando apenas que as instalações sejam equipadas pela Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo.

A Unidade de Saúde Familiar de Abrigada, que entrou em obras no início do ano, deverá ter as novas instalações a funcionar em Janeiro de 2026, tendo em conta que o prazo da empreitada é de 365 dias.

Ainda este Verão está previsto que o sistema AVAC de ar condicionado do Centro de Saúde de Alenquer entre em funcionamento. Continua em vigor o apoio à compra de medicamentos por parte da autarquia de Alenquer. Em 2024, foram apoiadas 480 pessoas, o que se traduziu num valor de 100.754 euros.