Aldeia de Ventoso em Tomar vai estar em festa no fim-de-semana

A aldeia de Ventoso, freguesia de Alviobeira, concelho de Tomar, vai estar em festa nos dias 2, 3 e 4 de Maio. A Festa em Honra de Santa Luzia conta com actuações musicais, restaurante, quermesse e jogos. O ponto alto vai decorrer na tarde de domingo com a realização da eucaristia, seguida de procissão.

Na sexta-feira, dia 2, o baile nocturno vai ser feito com Élsio Nunes. Sábado, dia 3, há actuação do Grupo de Concertinas de Dornes ao fim da tarde e baile nocturno com o grupo musical Brisas. No domingo, dia 4, a festa termina com a actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira, seguido de música com Raffa.