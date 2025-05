Casas do Bairro 1º de Maio, na Chamusca, já valem cerca de 100 mil euros

Há uma casa em obras no bairro 1º de Maio, na Chamusca, que poderá ser posta à venda por verbas que, dizem, pode chegar aos 100 mil euros. O Bairro das Casas do Povo, como é mais conhecido, volta à ordem do dia depois do advogado da direcção, João Cardador, ter sido apresentado como candidato à Assembleia Municipal pelo movimento liderado por Rui Martinho, actual presidente da junta de freguesia de Chamusca e Pinheiro Grande, que vai concorrer pela primeira vez à presidência da câmara municipal.

O caso das casas do Bairro 1º de Maio, na Chamusca, antigamente designado por casas do Bairro da Casa do Povo, voltou à ordem do dia porque o advogado da direcção vai ser candidato às próximas eleições autárquicas. O MIRANTE recebeu alguns telefonemas a solicitar notícias sobre o facto, já que João Cardador, o advogado da direcção, é quem, quase literalmente, faz a gestão das vendas e das rendas e de tudo o que se relaciona com a actividade da associação, segundo um dos moradores relatou a O MIRANTE.

O MIRANTE falou ainda com algumas pessoas que nos últimos anos tentaram negociar casas, saber os seus valores de venda ou o valor das rendas, e todas dizem que a resposta da actual presidente da direcção, Maria José, é que se dirijam ao escritório do advogado João Cardador, que recentemente foi anunciado como candidato em primeiro lugar na lista à Assembleia Municipal da Chamusca pelo Movimento liderado por Rui Martinho, actual presidente da Junta de freguesia da Chamusca e Pinheiro Grande.

Notícia mais desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE