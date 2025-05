Hospital Vila Franca de Xira tem ao serviço um ginecologista condenado por abusos sexuais

Um médico do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira continua ao serviço apesar de já ter sido condenado duas vezes em tribunal por abusos sexuais a pacientes. O caso veio a lume na última semana depois de uma das vítimas do clínico Valério Carvalho, de 59 anos, ter vindo a público denunciar o que classificou como abuso sexual, depois do médico alegadamente lhe ter colocado dois dedos na vagina e um outro a estimular o clítoris em movimentos circulares e ritmados durante uma consulta.