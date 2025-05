Parques cheios de famílias e prateleiras de supermercado vazias no apagão que deixou a região às escuras

Um corte generalizado no abastecimento eléctrico deixou na segunda-feira, 28 de Abril, toda a Península Ibérica sem electricidade durante várias horas. As consequências deste acontecimento histórico tiveram um impacto negativo em muito comércio da região ribatejana, mas também trouxe à tona algo que se foi perdendo com os novos tempos e as tecnologias: as famílias voltaram a sair à rua e encheram os jardins e parques das cidades, vilas e aldeias um pouco por todo o país. Em todo o lado o cenário mais comum era ver crianças a jogar à bola com os pais e a andarem de bicicleta e famílias inteiras a conviverem em espaços públicos, muitas delas a partilharem refeições.

Por outro lado, o medo generalizado que normalmente se propaga nestas situações, como aconteceu na pandemia da Covid-19 ou na greve dos camionistas, fez com que a afluência aos supermercados e bombas de combustível atingissem números elevados que obrigaram a encerrar os estabelecimentos. Em vários supermercados as prateleiras ficaram vazias. Latas de atum, arroz, massa, papel higiénico e água foram alguns dos bens essenciais que foram literalmente açambarcados por muitos compradores que receavam que o “apagão” se mantivesse por vários dias.

Tal não aconteceu e a situação ficou normalizada na maioria das localidades da região ribatejana ao final da tarde do mesmo dia. Houve quem festejasse à janela o aparecimento da electricidade e as ruas e os parques voltaram a ficar vazios. A normalidade regressou, para o bem ou para o mal, mas o que fica deste dia histórico é que a imprevisibilidade exalta a espontaneidade e a coesão entre as pessoas.