Acidente com carrossel faz dois feridos em Samora Correia

Duas menores de idade ficaram feridas, uma delas com gravidade, após terem sofrido um acidente num carrossel instalado na Feira Anual de Samora Correia, no concelho de Benavente.

O acidente ocorreu quinta-feira, 1 de Maio, pouco antes das 20 horas, no carrossel designado por “Kanguru Super Show”.

Segundo apurou o O MIRANTE no local as duas vítimas foram assistidas no local e transportadas para unidades de saúde em Lisboa. A menor com ferimentos graves foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria, enquanto a menor com ferimentos leves foi transportada ao Hospital Dona Estefânia.

No teatro das operações estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Samora Correia e a GNR.

O equipamento foi encerrado pelas autoridades e será alvo de peritagens.