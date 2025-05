Constituídos arguidos em Santarém por exportação de cães para o estrangeiro

Nove suspeitos e três pessoas colectivas foram constituídos arguidos por crimes relacionados com a exportação de cães para o estrangeiro nos distritos de Santarém, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Lisboa e Setúbal, informou esta sexta-feira, 2 de Maio, a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que na sequência de uma investigação que decorre há dois anos foram realizadas 18 buscas, três domiciliárias e 15 em clínicas veterinárias, nestes distritos. No âmbito da operação foram constituídos arguidos nove suspeitos com idades entre os 30 e os 60 anos, bem como três pessoas colectivas, e foi apreendida documentação física e digital relacionada com os crimes, 5.111,20 euros em numerário e vários equipamentos informáticos.

Em causa estão vários crimes relacionados com o processo de exportação de animais de companhia para o estrangeiro, falsificação de documentos e falsidade informática. “Foi possível apurar-se que os suspeitos se dedicavam à recolha, tratamento e exportação de animais de companhia para o estrangeiro”, é referido na nota da GNR que recorda que o crime de maus-tratos de animais de companhia é punido criminalmente com pena de prisão até seis meses a dois anos.