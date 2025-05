Hospital Vila Franca de Xira entre os nove com urgências fechadas no fim-de-semana

O Hospital de Vila Franca de Xira está entre as sete unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que vão ter encerrados, neste fim-de-semana, os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia. Também o serviço de pediatria deste hospital, assim como no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vão estar encerrados no sábado e domingo.

De acordo com as escalas de urgência do SNS, actualizadas pelos hospitais, está previsto o fecho no sábado de sete serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, nomeadamente nos hospitais de Faro, Garcia de Orta (Almada), no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha, e Santo André, em Leiria. Os hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures, assinalam ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica, situação que se repete no domingo.

Segundo a informação do Portal SNS, consultada pela agência Lusa às 11h30 desta sexta-feira, 2 de Maio, domingo volta a ter sete serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encerrados, como no sábado, mas com a troca do Hospital Vila Franca de Xira pelo Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o Verão e final de ano, e fins-de-semana prolongados.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 130 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim-de-semana, a que se juntam cerca de 30 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar, mas no âmbito do projecto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.