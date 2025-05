Salvaterra promove actividade física e saúde com Jornadas do Desporto

Salvaterra de Magos recebe, de 1 a 31 de Maio, a quarta edição das Jornadas do Desporto, iniciativa promovida pela câmara municipal em parceria com o movimento associativo do concelho.

O programa contempla mais de três dezenas de actividades desportivas, formativas e recreativas, dirigidas a diferentes faixas etárias e com o foco na promoção da saúde, bem-estar e prática desportiva.

A sessão de abertura decorre a 1 de Maio, em Glória do Ribatejo, com uma demonstração de patinagem e a V Corrida Vila de Glória do Ribatejo. Nesse dia, realiza-se ainda o “Dia do Guarda-Redes”, em Marinhais.

Entre as várias iniciativas previstas destacam-se caminhadas, torneios solidários, encontros infantis e seniores, actividade de dança, estágios e aulas abertas, eventos aquáticos e demonstrações desportivas. A Gala Night Fight, o Workshop’s Day e provas de motas clássicas e pesca desportiva integram também a programação.

As jornadas encerram a 31 de Maio com o torneio de karaté SHOTO CUP e o Torneio de Futebol “Inácio Caneira”, ambos em Salvaterra de Magos.