Bombeiros de Samora Correia investem em compressor torácico automático

O corpo de bombeiros de Samora Correia tem ao seu dispor, desde 22 de Abril, um compressor torácico automático, equipamento de última geração permite intervir em situações de paragem cardiorrespiratória. Segundo a corporação, o novo dispositivo vem dar continuidade à aposta em reanimação de alto rendimento, depois do sucesso registado com a introdução do modelo “Pocket Edition TAS”.

A aquisição visa reforçar a capacidade de resposta em cenários de emergência, numa lógica de modernização. Segundo a descrição da documentação em equipamentos semelhantes ou equivalentes, o aparelho dispõe de um ecrã táctil a cores de alta definição, permite o arranque com um único botão e o posicionamento automático, estando ainda preparado para monitorizar a qualidade da reanimação cardiopulmonar (RCP) em tempo real. Dispõe de um sistema de baterias duplas, ideal para operações prolongadas, permitindo carregamento durante o funcionamento e utilização simultânea com ventiladores.

A segurança do paciente é também tida em conta, com compressões de profundidade ajustável e uma ventosa com pressão negativa repetitiva, que reduz o risco de colapso da cavidade torácica.

Mais de seis mil euros em formação de bombeiros

Em paralelo, e recentemente, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Samora Correia financiou, na íntegra, a formação de seis bombeiros no curso de tripulante de ambulância de socorro (TAS), que terminou na semana passada, após três meses e um total de 210 horas de formação.

O curso, que representou um investimento superior a seis mil euros, dota os formandos com competências específicas na área do socorro pré-hospitalar, contribuindo para a melhoria da qualidade do socorro e emergência da corporação.