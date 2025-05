Casos de crianças e jovens sinalizados pela CPCJ no Cartaxo aumentaram 20% em 2024

Em 2024 foram abertos 107 novos processos de crianças e jovens em situação de perigo no município do Cartaxo, mais 20% que no ano anterior, diz relatório da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Rita Rodrigues, presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Cartaxo, e Inês Marcelino, técnica superior, apresentaram o relatório anual de 2024 da entidade na Assembleia Municipal do Cartaxo, que decorreu no dia 29 de Abril. Os números apontam para um aumento de quase 20% de novos casos abertos no ano de 2024, com 107 novos processos no município em relação aos 79 novos casos de 2023. Foram arquivados outros 100 processos, numa diminuição de mais de 15% em relação a 2023. Os processos que transitaram de um ano para o outro, ou seja, que não tiveram resolução, foram de 75 em 2024, número mais baixo que os 82 que tinham transitado para 2023. No ano passado foram reabertos 24 processos, sendo que em 2023 esse número foi de 31 reaberturas de processos.

