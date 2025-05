Catarina Gestosa da Silva criou projecto inovador após ser diagnosticada com cancro

Catarina Gestosa da Silva, ex-aluna do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), apresentou o seu projecto inovador para “Comunicar a Incapacidade Invisível”, numa conferência realizada no IPT precisamente sobre o tema “Incapacidade Invisível”. Perante uma plateia de cerca de 70 pessoas, recordou o processo complicado pelo qual passou após ter sido diagnosticada com cancro. Frisou que o projecto apresentado pretende combater a discriminação que os portadores de incapacidades invisíveis sentem no dia-a-dia.

Catarina Gestosa da Silva começou por referir que, em 2019, foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama. Fez quimioterapia e, por ser portadora do género BRCA 2, que é um género que dá mais de 70% de probabilidades de ter outros cancros, os médicos decidiram não só retirar-lhe a mama esquerda como também os gânglios linfáticos que estavam contaminados, assim como a mama direita e os órgãos reprodutores. “A partir daí entrei numa condição severa de saúde muito diferente daquilo que estava habituada, com várias complicações invisíveis”, contou.

Desde 2019, tem sido submetida a pelo menos duas operações por ano, faz alguns tratamentos e fisioterapia duas vezes por semana. “Vou estar em tratamentos até 2030. Neste momento a minha incapacidade foi reavaliada e passou a ser vitalícia, e continua invisível”, mencionou a oradora. Catarina Gestosa da Silva contou que, no dia-a-dia, as pessoas percebiam que estava careca porque tinha cancro, mas a partir do momento em que o cabelo começou a crescer as coisas mudaram, deixou de ser visível e as pessoas também começaram a ter outra atitude.

A ex-aluna do IPT recordou ainda que, quando estava em tratamentos, mesmo que precisasse de usufruir da prioridade, estando numa fila de supermercado ou outra, ouvia sempre afirmações como “chica esperta se estás assim tão doente vai para casa”, ou quando mostrava o certificado de incapacidade e mesmo assim ouvia pessoas a dizerem “eu também quero uma coisa dessas”.

O projecto “Comunicar a Incapacidade Invisível” surge como uma missão de Catarina Gestosa da Silva, que surge na sequência da experiência que teve enquanto doente oncológica. “Apercebi-me que há muitas pessoas que passam por situações semelhantes, passam por muitas dificuldades diariamente, mas não é só pela doença em si, mas pela invisibilidade da doença. São discriminados, não apenas nas filas, mas na escola, no trabalho, entre amigos e também na família”, realçou a autora do projecto.

Projecto assenta em quatro eixos de actuação

Catarina Gestosa da Silva explicou que o projecto “Comunicar a Incapacidade Invisível” assenta em quatro eixos de actuação: educação, atendimento prioritário, comunicação e emprego. No que toca à educação, o projecto quer sensibilizar os jovens para uma comunicação mais inclusiva. Para o atendimento prioritário, o projecto pretende procurar soluções através da criação de uma faixa para prioritários em filas no supermercado ou noutros espaços públicos. Ao nível da comunicação, reforçou a importância das campanhas de sensibilização, difundidas através dos meios de comunicação social, para desmistificar o tema. “Procuramos combater o estigma com o contributo do design de comunicação, através de imagens de sensibilização, por exemplo”, mencionou. O projecto procura ainda combater a discriminação que os doentes sofrem no trabalho, apelando à sensibilização dos empregados.