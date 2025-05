Estacionamento indevido impede recolha de lixo em rua de Alenquer

O lixo ficou por recolher durante mais de uma semana na Rua Dom Afonso I, na Arrocásia, Alenquer. De acordo com a câmara municipal, a Ecoambiente, empresa responsável pela recolha de resíduos no concelho de Alenquer, informou que não efectuou a recolha naquela rua sem saída no dia 21 de Abril, devido ao estacionamento indevido de automóveis.

Um dos residentes queixou-se da acumulação de lixo fora do contentor, do mau cheiro e da presença de ratos, afirmando que os moradores não devem ser prejudicados por quem estaciona mal os veículos. O munícipe chegou mesmo a afixar um papel no contentor de lixo a apelar ao civismo, solicitando que os sacos não sejam colocados fora do contentor quando este se encontra cheio. Refere ainda que, na rua superior, a escassos metros de distância, existem ecopontos e um contentor para resíduos indiferenciados.

O vereador com o pelouro do Ambiente na autarquia de Alenquer, Paulo Franco, disse a O MIRANTE que a Rua Dom Afonso I conta, desde as últimas semanas, com marcas pintadas no pavimento que proíbem o estacionamento, sendo os incumprimentos reportados à GNR e à Polícia Municipal.