Laço azul humano em Santarém alerta para o problema dos maus tratos na infância

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém encerrou na quarta-feira, 30 de Abril, as actividades dinamizadas ano âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, com a realização do laço azul humano que aconteceu, em simultâneo, em todo o país.



Em Santarém, a iniciativa teve lugar no Jardim da Liberdade, tendo contado com a participação de crianças e professores da escola dos Combatentes, Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano e do Jardim de Infância do Milagre, Centro Social Interparoquial de Santarém, bem como de representantes da CPCJ, do município e junta de freguesia.



“A prevenção dos maus-tratos na infância deve ser uma causa que a todos mova não só em Abril mas todo o ano! Temos que estar atentos, temos que estar presentes, temos que ouvir às vezes nos próprios silêncios das crianças os pedidos de ajuda. Não podemos ignorá-los”, considera a CPCJ de Santarém.