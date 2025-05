Pintura do Hospital de Tomar pode causar alterações nos acessos

A empreitada de reabilitação e pintura exterior do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, já começou e prevê-se que dure à volta de cinco meses. Trata-se de um investimento de 715 mil euros da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo que visa a melhoria e preservação do edifício. Durante os trabalhos poderão acontecer algumas alterações de percursos e acessos, com a instituição a garantir que tentará minimizar os impactos para os utentes e profissionais de saúde. A intervenção engloba a pintura exterior do edifício, a recuperação de elementos arquitectónicos existentes, e aplicação de novos materiais com melhor desempenho térmico e acústico.

O Hospital de Tomar está a passar por uma importante fase de renovação e modernização, que passa também pela construção de um novo módulo que para a especialidade de pedopsiquiatria. A ULS define-o como um investimento estratégico de promoção da saúde mental no Médio Tejo que ronda um milhão de euros.