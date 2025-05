Acidente aparatoso em estrada de Arruda dos Vinhos

Um automóvel ligeiro capotou no último fim-de-semana na Estrada da Lavra em Arruda dos Vinhos, ao que tudo indica, enquanto se tentava desviar os buracos de grandes dimensões existentes naquela via, de terra batida. Dizem vários moradores que a degradação da via é de tal ordem que praticamente nenhum automobilista consegue circular em linha recta no local para se desviar dos buracos de grandes dimensões que ali existem. A via tem sido alvo de pequenos trabalhos de manutenção, com a colocação de tout-venant, por exemplo, mas para muitos condutores que precisam de usar a via a solução não convence. As imagens do acidente e da estrada foram partilhadas nas redes sociais, com vários moradores a condenarem o mau estado do piso e a considerar a situação inadmissível. "Não só coloca vidas humanas em risco como revela uma grave falha no cumprimento dos deveres das entidades responsáveis, é urgente uma intervenção", apelou um dos moradores.