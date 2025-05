Benção das Pastas reúne milhares de estudantes e familiares em Santarém

Os estudantes finalistas do Instituto Politécnico de Santarém e ISLA Instituto Politécnico receberam a benção das suas pastas e fitas académicas no dia 4 de Maio, no Monumental Celestino Graça, em Santarém. O momento de encerramento do percurso no ensino superior de mais de seis centenas de estudantes contou com a presença de familiares e amigos dos alunos nas bancadas do Monumental Celestino Graça.