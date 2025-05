Bombeiros com 30 anos de serviço em VFX vão receber medalhas de mérito

Distinção vai acontecer no Dia Municipal do Bombeiro.

Foram aprovados, em reunião de câmara, os nomes dos bombeiros que vão ser agraciados este ano com as medalhas de ouro, prata e bronze dos 10, 20 e 30 anos de assiduidade ao serviço das suas associações na cerimónia do dia municipal do bombeiro em Vila Franca de Xira. Vão receber medalhas de ouro Pedro Pires (Alhandra); Marco Laranjo e Cátia Sousa (Alverca); Álvaro Ferreira e Nuno Lopes (VFX). Com a medalha de prata vão ser distinguidos Ion Mardare (Alhandra), Pedro Gomes e Belmiro Carvalho (Póvoa de Santa Iria), Márcio Simões (Vialonga) e Tiago Santos (VFX).

Com a medalha de bronze vão ser distinguidos Mariana Pequito e Diogo Faleiro (Alhandra); Adriana Oliveira (Alverca); Miguel Mendes (Castanheira); Gabriel Mateus e Isadora Domingos (Póvoa de Santa Iria); Ana Fernandes, Bruna Freitas e Miguel Mascarenhas (Vialonga) e, por fim, em VFX, Andreia Chainho e Hugo Silva.