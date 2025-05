partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Bombeiros da Castanheira do Ribatejo recebem 15 mil euros para formação conjunta

A associação de bombeiros da Castanheira do Ribatejo vai receber um apoio financeiro anual de 15 mil euros da Câmara de Vila Franca de Xira para comparticipar nos custos com o plano de formação conjunta de bombeiros. A verba vai servir para, em contexto formativo, permitir o ingresso na carreira, progressão ou especialização. A verba, explica o município, foi entregue à corporação da Castanheira por ser a que fica este ano com a gestão financeira da formação conjunta. A proposta foi aprovada em reunião de câmara.