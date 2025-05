Mau cheiro de vacaria em Vila Moreira chega à Assembleia Municipal de Alcanena

Um odor intenso, proveniente de uma vacaria localizada na Charneca, em Vila Moreira, gerou queixas junto da Assembleia Municipal de Alcanena, pela voz de Moisés Sousa, de 19 anos residente na localidade. O jovem afirma que o cheiro espalha-se por Vila Moreira até a algumas zonas de Alcanena e questionou o executivo camarário sobre o que está a ser feito para resolver o problema.

Durante a sua intervenção, o munícipe relatou que o cheiro se faz sentir em vários momentos do ano, especialmente no Verão, e que já havia denunciado o problema numa reunião da Junta de Freguesia de Vila Moreira. Segundo Moisés Sousa, a junta reconheceu o problema e recomendou que levasse a questão à assembleia municipal, uma vez que a Câmara de Alcanena teria maior capacidade de intervenção.

O presidente da câmara, Rui Anastácio, admitiu conhecer a situação e confirmou que, em certos períodos do ano, o mau cheiro é sentido nas zonas mencionadas. O autarca informou ainda que o município já fez uma vistoria ao local, levantando dúvidas sobre a quantidade de gado no local e se esta cumpre o licenciamento. O vereador do Ambiente, Nuno Silva, explicou que a visita técnica ocorreu no final do Verão passado e levou ao contacto com a empresa responsável pela exploração pecuária. Foram pedidos esclarecimentos sobre o número de cabeças de gado, o licenciamento da actividade e a gestão dos dejectos animais, em especial a situação da nitreira, onde os resíduos são acumulados.

O vereador afirma que apesar de a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) ter confirmado que os animais cumprem as regras de bem-estar, foram verificadas situações que carecem de regularização, como é o caso da nitreira. Para tal, foi solicitada documentação adicional, que, segundo o executivo, se encontra a ser recolhida e preparada pela empresa dona da exploração pecuária, que teve de recorrer a consultoria externa para o efeito. Os autarcas acrescentam que foram também exigidas medidas para reduzir os odores, sobretudo em épocas de maior calor. De momento, a Câmara Municipal de Alcanena está a aguardar a entrega de toda a documentação, para tomar a decisão mais adequada sobre o problema.