Bombeiros Voluntários de Constância celebram hoje cem anos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Constância foi fundada no dia 6 de Maio de 1925.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Constância comemora esta terça-feira, 6 de Maio, um século de vida. “Nesta data muito especial, agradecemos e enaltecemos o espírito de missão, altruísmo e dedicação de todos os nossos Bombeiros. Não podemos esquecer-nos de agradecer aos fundadores e aos órgãos sociais. Obrigada ainda a todos aqueles que depositam confiança no nosso trabalho. Obrigada a todos os sócios, beneméritos e população em geral. Contamos com Todos Vós, para que a nossa missão continue sempre bem-sucedida. Um bem-haja a Todos!”, publicou a associação nas redes sociais por ocasião do seu centésimo aniversário.