Dúvidas sobre o estado das vacinas no CRO de VFX motiva queixa na DGAV

A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) recebeu nos últimos dias uma queixa do eleito do Partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN) na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, para que esta entidade averigue com urgência se as medicações existentes no canil municipal, também chamado Centro de Recolha Oficial (CRO), estão em condições de ser administradas aos animais.

Isto depois do apagão geral de electricidade da última semana ter obrigado muitas farmácias e clínicas veterinárias a recorrer às corporações de bombeiros para poder manter as medicações refrigeradas a geradores diesel.

A dúvida sobre o estado das vacinas e outros medicamentos no CRO de VFX veio a lume na última assembleia municipal por Nelson Batista, do PAN, que quis saber o que foi feito no canil de Vila Franca de Xira para salvaguardar o arrefecimento destes medicamentos.

“Para as vacinas e outro tipo de medicação é imprescindível garantir condições de acondicionamento. Na vacina anti-raiva, que é uma doença grave para animais e pessoas, a sua bula exige que ela se mantenha armazenada entre 2 e 8 graus Celsius. O CRO garante que todas as medicações armazenadas estiveram sempre em condições de boa conservação?”, questionou Nelson Batista. Apesar da insistência do autarca o executivo não respondeu à questão. “Ao não responderem fica a dúvida no ar, se efectivamente é seguro ou não vacinar os nossos animais no CRO”, criticou o autarca, exigindo saber quanta medicação se perdeu ou, pelo contrário, de que forma conseguiu o centro manter as medicações bem refrigeradas. O MIRANTE questionou o município sobre este assunto mas não recebeu qualquer resposta até á data de fecho desta edição.