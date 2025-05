Homem de 25 anos detido por violência doméstica em Salvaterra de Magos

A GNR anunciou a detenção, no dia 2 de Maio, de um homem de 25 anos suspeito do crime de violência doméstica, no concelho de Salvaterra de Magos. De acordo com a GNR, “no âmbito de uma investigação por violência doméstica os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica, física e social contra a vítima, sua ex-companheira, de 37 anos”.

Durante a acção foi dado cumprimento a um mandado de detenção, no concelho de Salvaterra de Magos, tendo sido decretadas ao suspeito as medidas de coacção de proibição de contactar com a vítima, de se aproximar da residência, do local de trabalho e de outros locais frequentados pela vítima, num raio de 500 metros, através de controlo por pulseira electrónica, proibição de contactar com os familiares da vítima e proibição de adquirir ou possuir armas brancas ou de fogo, devendo entregar de imediato todas as que ainda possua.