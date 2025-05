Olival de Fora em Vialonga vai ganhar um novo parque urbano

Depois de décadas de espera os moradores da zona do Olival de Fora, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, vão ter um novo parque urbano à sua disposição, num investimento global a rondar um milhão e 850 mil euros. Serão verbas co-financiadas pela Câmara de Vila Franca de Xira e União Europeia, através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Será uma obra que demorará, caso não haja imprevistos climáticos, um ano e meio a concluir.

A abertura do concurso público para a empreitada foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e vai agora seguir para aprovação em assembleia municipal. A proposta de abertura do concurso público, a que O MIRANTE teve acesso, contempla a criação de um parque urbano ao longo das margens de um afluente da ribeira de Alpriate e na envolvência dos três núcleos habitacionais do Olival de Fora, ligando as ruas Avenida dos Bombeiros Voluntários, Estrada do Olival de Fora, Avenida 24 de Setembro, Rua José Régio, Rua Octávio Pato e o Parque Urbano da Flamenga. A zona onde vai ser criado o parque já é actualmente frequentada por muitas pessoas, que os usam para fazer caminhadas e corridas, apesar da falta de condições do espaço. O novo parque urbano vai incluir a criação de circuitos pedonais acessíveis e cicláveis, execução de um talhão destinado exclusivamente a novas hortas urbanas para serem usadas pela comunidade e ainda a criação de zonas de estadia com novo mobiliário urbano e zonas para desporto e recreio infantil. A obra vai incluir também a construção de três pontes pedonais para atravessamento da ribeira de Alpriate e uma intensificação da arborização na zona.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), explica que se trata de mais um importante passo na revitalização da freguesia de Vialonga, criando um equipamento há muito reclamado pela comunidade e que dará nova qualidade de vida a quem habita na zona do Olival de Fora.