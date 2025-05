Arruda dos Vinhos lança concurso de 600 mil euros para melhorar estradas

Foi aprovado, em reunião de câmara de Arruda dos Vinhos, o lançamento de um concurso de 600 mil euros visando completar a terceira fase das obras complementares à variante externa da vila, incluindo a construção de infraestruturas de circulação pedonal e drenagem pluvial na Estrada Nacional 115-4 e a ligação ao parque verde das Rotas.

Segundo o presidente do município, Carlos Alves (PS), a empreitada – que tem um prazo de execução de um ano - tem como objectivo principal melhorar a circulação pedonal naquele troço da EN115-4, sobretudo a zona entre as rotundas da EN 248 e da variante externa de Arruda dos Vinhos, junto à zona industrial das Corredouras. A autarquia pretende também melhorar a mobilidade pedonal e ciclável, através da construção de passeios e do prolongamento da ciclovia no acesso ao Parque das Rotas, reformulando o acesso viário à variante à Estrada da Costa.

Em Dezembro, recorde-se, o município concluiu a segunda fase das obras complementares à variante, como O MIRANTE já tinha dado nota, com a construção de uma rotunda entre o nó de ligação das estradas nacionais 248 e 115-4 e a variante à denominada Estrada da Costa, um investimento de 670 mil euros. Entre os trabalhos em curso está também a construção de uma bolsa de estacionamento com 80 lugares junto ao pavilhão multiusos da vila, prevendo-se a sua conclusão ainda durante o primeiro trimestre deste ano. As obras, segundo a autarquia, vão melhorar o acesso do trânsito à variante de forma mais fácil e directa, bem como a segurança rodoviária e a circulação de pesados, que era muito apertada e gerava constrangimentos. A variante de Arruda dos Vinhos, com 2,3 quilómetros que incluem quatro novas rotundas, foi inaugurada em Março de 2024 e representou um investimento de seis milhões de euros, parcialmente financiada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.