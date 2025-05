Freguesia do Couço foi essencial na resistência antifascista

Num almoço da CDU (Coligação Democrática Unitária - PCP e Partido Ecologista "Os Verdes”) com reformados na Casa do Povo do Couço, no concelho Coruche, Paulo Raimundo, líder do PCP, começou o seu discurso a chamar a atenção para o simbolismo daquela localidade e de toda a sua história de luta contra o Estado Novo, onde também anteriores líderes do PCP marcaram presença. “É um privilégio e uma honra poder estar aqui nesta terra convosco, neste extraordinário almoço, com uma confecção extraordinária, com um serviço exemplar, por gente que aqueles que não estão aqui todos os dias às vezes não conhecem o nome, mas mulheres e homens, alguns com dezenas de anos de prisão, alguns com dezenas de anos de luta, com um empenho extraordinário para que Abril chegasse à vida de todos nós. Obrigado pelo vosso esforço”, disse Paulo Raimundo, no final do almoço, enquanto discursava.

O líder comunista recordou que o PCP não vai ao Couço em campanha eleitoral, mas que está ali todos os dias, assim como esteve “durante 48 anos de fascismo”, onde homens e mulheres, nas lutas contra o trabalho de sol a sol e contra o Estado Novo, foram presos e torturados. “Não só não nos esquecemos como não permitimos que se esqueça essa história e essa entrega”, sublinhou.