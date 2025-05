Responsáveis de Bancos Alimentares do país reuniram em Santarém

Os chefes de armazém e coordenadores de logística dos 21 Bancos Alimentares contra a fome a funcionar em Portugal participaram no sábado, 3 de Maio, num encontro em Santarém organizado pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, em colaboração com a estrutura de Santarém.

A iniciativa, no âmbito do projecto “Partilhar”, visa a partilha de conhecimentos e de soluções implementadas pelos diversos Bancos relativamente a questões de interesse comum. Cerca de 25 pessoas, de vários pontos do país, participaram numa acção formativa sobre segurança alimentar, tendo depois oportunidade de partilhar as boas práticas que já adoptam nos respectivos Bancos Alimentares.

O programa contou ainda com um almoço convívio, com várias especialidades locais oferecidas por parceiros ao Banco Alimentar de Santarém especificamente para o encontro. Da parte da tarde decorreu uma visita guiada ao centro histórico da cidade, organizada com o apoio da Câmara de Santarém.