As cerimónias fúnebres decorrem esta quinta-feira

Morreu o fundador do Silas das bifanas em Muge

Faleceu o fundador do restaurante de bifanas “Silas”, em Muge, José João Martins, aos 77 anos. O corpo chega esta quinta-feira, dia 8, às 16h30, à igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Muge. O início das cerimónias fúnebres está marcado para as 18h30, na mesma igreja, seguindo depois para sepultar no cemitério da localidade.

O “Silas”, actualmente gerido pela sua filha, Dolores Martins, surgiu em 1982 um conceito que ganhou fama, sendo considerado um visionário, empreendedor e um trabalhador que dedicou grande parte da sua vida ao projecto. Ao longo do tempo foi inovando sempre em busca da perfeição e da melhor bifana.

Além da dedicação ao estabelecimento, José João Martins era apaixonado pelo café e a sua história, sendo que algum do tempo livre era aproveitado para ler e aprender sobre este produto.

O estabelecimento, num espaço com mais de 100 anos, onde esteve uma taberna e um entreposto de cortiça e peles, ganhou fama por abrir de madrugada, aproveitando o trânsito de veículos pesados na Estrada Nacional 118. Até 1982 o café era explorado pela sua mãe, altura em que José João Martins, que estava a trabalhar na Alemanha, decidiu regressar a Portugal e tomar conta do negócio da família. Começou a levantar-se às quatro e meia da madrugada para abrir o espaço.

Uma padaria de Muge começou a fornecer-lhe o pão quente de madrugada e José Martins pôs em prática a sua arte na culinária e começou a fazer bifanas que, dizia, são as melhores da região.