Degradação de ponte em Ribeira Ruiva preocupa autarcas

A ponte junto à estação elevatória de Ribeira Ruiva, zona que foi recentemente alvo de requalificação, está degradada e vai ser substituída por uma nova, construída de raiz. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), em resposta à preocupação deixada pelo PSD, que através do deputado André Valentim alertou, na última sessão da assembleia municipal, para o “elevado estado de degradação” das estruturas laterais do tabuleiro da ponte.

“Temos tudo preparado, só em orçamento é que ainda não foi contemplado. É uma das coisas que fica para a câmara futura”, disse o autarca socialista que está a cumprir o seu último mandato como presidente da Câmara de Torres Novas. Acrescentou que o projecto para a construção de uma ponte nova, “de um tabuleiro só”, - característica imposta pela Agência Portuguesa do Ambiente- “está no departamento de intervenção territorial para avançar”.

André Valentim considera ser de máxima urgência a requalificação da ponte “para que acidentes graves não ocorram”. O eleito social-democrata advertiu ainda para a “inexistência de instalações sanitárias abertas ao público” naquela zona de fruição do rio, considerando que o município deve assumir a gestão das casas de banho existentes, disponibilizando-as aos visitantes que ali se deslocam.

Sobre este último assunto, o presidente da União das Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca, Júlio Clérigo, disse que está pensado entregar a Casa do Rio e a gestão da utilização das casas de banho a uma associação. Lamentou ainda que aquela autarquia já tenha lá investido 150 mil euros e que o espaço tenha, por três vezes, sido vandalizado.

A zona envolvente à estação elevatória de Ribeira Ruiva foi alvo de uma empreitada de requalificação executada pelo valor de 99.255 euros (mais IVA), concluída no final do ano passado e que visou a criação de uma zona de lazer fluvial, o arranjo dos espaços exteriores envolventes à estação elevatória e a requalificação da zona envolvente ao rio Almonda junto à ponte e ao açude.