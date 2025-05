“Fazem falta mais mulheres em cargos públicos”

Tive uma infância muito feliz. Daquelas mesmo à antiga, com muitas brincadeiras, muita rua e poucas preocupações. Vivi em Lisboa até aos 10 anos, mas as férias - as grandes, as da Páscoa, as do Carnaval - eram sempre em Marinhais, onde viviam os meus avós maternos. Brincava na rua, andava de bicicleta, ia para a estufa da minha avó. Até ajudava a lavar roupa no tanque. Hoje, quando penso nisso, percebo que tive uma infância que já não se vê. E não ficava só por Marinhais, porque muitas vezes seguíamos para Valada do Ribatejo, de onde a minha avó materna era oriunda. E foi em Valada que surgiu o “bichinho” da farmácia.