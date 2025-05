Munícipes de Entre Serras e Lercas exigem resolução urgente de problemas de telecomunicações

Na última Assembleia Municipal de Abrantes, Nuno Gonçalves e Palmira Bento falaram em nome dos moradores de Entre Serras e Lercas devido aos graves problemas de telecomunicações nas localidades do concelho de Abrantes. A intervenção dos dois munícipes teve como objectivo tornar público o problema da falta de rede móvel e de acesso à internet na zona Norte da freguesia de Mouriscas. Segundo Nuno Gonçalves, os habitantes das localidades estão “esquecidos” há anos e têm enfrentando diariamente dificuldades de comunicação, tanto para uso pessoal como profissional. Acrescentou ainda que já viveu situações preocupantes com os seus pais por não conseguirem contactar a Saúde 24. “Em minha casa, por exemplo, temos de pagar dois serviços, em divisões diferentes da casa, para conseguir sinal de internet”, lamentou.

Palmira Bento reforçou o apelo, sublinhando as dificuldades acrescidas para estudantes e profissionais. A professora reside nas Lercas e explicou que já fez acções de formação online dentro do carro, à noite, no cimo da serra, debaixo de chuva, por não conseguir ligação em casa. “Já fiz avaliações em Castelo Branco, Proença, Abrançalha… já não sei mais onde ir. Não há condições”, disse. A munícipe denunciou também a exclusão da sua localidade da instalação de fibra óptica, que há tempos foi instalada em Mouriscas, mas ignorou Entre Serras e Lercas. Ambos entregaram à câmara um abaixo-assinado, já antes apresentado à Junta de Freguesia de Mouriscas, e alertaram que há famílias a desistirem de viver na zona devido à falta de condições digitais. “Vieram uns ingleses que queriam comprar uma casa e desistiram por não haver internet”, relatou Palmira.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, reconheceu a gravidade da situação e considerou que este é um dos grandes problemas do território, explicando que muitas das operadoras das telecomunicações apenas investem em zonas com retorno financeiro. Contudo, o autarca comprometeu-se a visitar pessoalmente as localidades já na próxima semana para avaliar as necessidades e “mitigar os problemas” relatados.