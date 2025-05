Nininho, arguido por suspeita de tráfico de droga, actua em festas da região

O cantor de flamenco Nininho Vaz Maia, que foi constituído arguido no âmbito da operação SKYS4ALL, que investiga uma alegada rede de tráfico internacional de droga por via aérea, é cabeça de cartaz em duas festas da região: a Feira de Maio, que decorre de 22 a 26 de Maio em Azambuja, e nas Festas de Abrantes, que se realizam naquela cidade do Médio Tejo de 6 a 14 de Junho.

Na Feira de Maio, Nininho, que após interrogatório judicial ficou sujeito à medida de coacção menos gravosa, a de termo de identidade e residência, sobe a palco a 24 de Maio, junto à Escola Boavida Canada. Em Abrantes, o cantor icón dos estilos pop e flamenco actua na noite de 14 de Junho no Palco Manuel Maurício no Aquapolis Sul.

No âmbito deste inquérito, o cantor Nininho Vaz Maia foi um dos alvos das buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ), estando indiciado dos crimes de tráfico de droga e de branqueamento de capitais, indicou anteriormente fonte policial à Lusa.

A equipa de Nininho Vaz Maia, por sua vez, afirmou que o cantor, de 37 anos, é inocente e que está a colaborar com a Justiça. "Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente e que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade. Reafirmamos total disponibilidade para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário, mas rejeitamos qualquer associação precipitada", lê-se no comunicado.

A PJ revelou ter realizado 33 buscas domiciliárias e não domiciliárias no âmbito da operação SKYS4ALL "que culminou com a detenção de dois cidadãos nacionais e a constituição de três arguidos". Além do músico, o processo tem mais dois arguidos: um homem e uma advogada.